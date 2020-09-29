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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye çatışmada taraf değil

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye çatışmada taraf değil
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek kaba bir şekilde uluslararası hukuku ihlal ediyor.” dedi.

Aliyev, "Türkiye’nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor" ifadelerini kullandı.

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