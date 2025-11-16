Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Zengezur Koridoru’nun Azerbaycan kısmı tamamlanmak üzere

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur Koridoru’nun Azerbaycan topraklarındaki kısmının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Aliyev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Azerbaycan ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin özel nitelik taşıdığının altını çizen Aliyev, bu ülkeleri yüzyıllardır süregelen ortak tarih, manevi ve kültürel miras, kardeşlik, dostluk ve dayanışma bağlarının birleştirdiğini vurguladı.

Aliyev, sadece korumakla kalmadıkları bu ilişkilere aynı zamanda stratejik ortaklığın somutlaşmış hali olan yeni bir dinamik de kazandırdıklarını dile getirdi.

Orta Asya ülkeleri ile stratejik müttefiklik anlaşmaları imzaladıklarını söyleyen Aliyev, "Azerbaycan, Güney Kafkasya'da yer almasına rağme, bugün aktif etkileşim sayesinde Orta Asya ile Azerbaycan, artık küresel ölçekte etkisi önemli ölçüde artan tek bir jeopolitik ve jeoekonomik bölge haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"Orta Koridor'un geliştirilmesi, ülkelerimiz için stratejik öneme sahiptir"

Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtardıkları bölgelerde geniş kapsamlı imar ve ihya çalışmaları yürüttüklerini, bu bağlamda Orta Asya ülkelerinin Azerbaycan'a sağladığı kardeş desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Azerbaycan ve Orta Asya'nın, doğu ile batı, kuzey ile güney arasında bir köprü ve bağlantı noktası olduğunu ifade eden Aliyev, "Orta Koridor'un geliştirilmesi, ülkelerimiz için stratejik öneme sahiptir. Ulaştırma ve lojistik altyapısının modernize edilmesi, gümrük işlemlerinin senkronize edilmesi ve dijitalleştirme konusundaki ortak çabalarımız, kargo hacimlerini artırmak, ekonomik istikrarı güçlendirmek ve uluslararası pazarlarda işbirliğini geliştirmek için geniş fırsatlar oluşturuyor" dedi.

Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği üçlü zirvede Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantı sağlanması için elde edilen mutabakatın transit olanaklarını genişleteceğini vurgulayarak "Zengezur Koridoru'nun Azerbaycan topraklarındaki kısmının inşası tamamlanmak üzeredir. İlk etapta 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, Orta Koridor'un ana arteri olacak" diye konuştu.