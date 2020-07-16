Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memedyarov görevden alındı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memedyarov, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından görevinden alındı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı.
Memmedyarov'un görevden alınmasına ilişkin kararı imzalayan Aliyev, Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov'u Dışişleri Bakanı olarak atadı.
Dışişleri Bakanlığı görevine 2004'te atanan Memmedyarov, dün bakanlar kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından eleştirilmişti.
Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da sınırda çatışmalar başladığında ise yeterli şekilde faaliyet gösteremediğini belirtmişti.
Azerbaycan'la Ermenistan arasında başlayan gerginlik 12 Temmuz'da çatışmaya dönmüştü. Sınırda yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral ve biri üsteğmen olmak üzere 11 asker hayatını kaybetmişti.