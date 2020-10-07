Azerbaycan: Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın (BTC) Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.
BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.
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Kaynak: AA