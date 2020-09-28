Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma

28 Eylül 2020

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni ve Azeri güçler arasındaki çatışmalar bu sabah da devam ederken en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı açıklandı.

İki taraf da birbirini ağır silah kullanmakla suçladı.

İki ülke arasındaki çatışma 2016 yılından bu yana gerçekleşen en şiddetli çatışma olurken, dünyanın önemli doğal gaz ve petrol boru hatlarının geçtiği Kafkasya'daki istikrar hakkındaki endişeleri artırdı.

Eski Sovyet cumhuriyetlerinden olan Ermenistan ve Azerbaycan 1990'lı yıllarda da savaşmıştı. Bu son çatışma ise Sovyetler Birliği'nin çöküşü üzerine 1990'lı yıllarda Azerbaycan'dan ayrılan Dağlık Karabağ kaynaklı gerilimin tırmanmasını izledi.

Azerbaycan'ın toprağı olan ancak Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından 1991 yılında Azerbaycan'dan ayrılan Dağlık Karabağ Ermeniler tarafından yönetiliyor.

Dağlık Karabağ yönetimi, Azerbaycan'ın pazar erken saatlerde açtığı top ateşi ve hava saldırısı sonucu 16 askerinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Ermenistan ve Dağlık Karabağ sıkı yönetim ilan ederken iki ülkede de seferberlik ilan edildi.

Kendisi de sıkı yönetim ilan eden Azerbaycan, silahlı kuvvetlerinin Ermenistan'dan açılan top ateşine karşılık verdiğini açıkladı. Azerbaycan'a göre top ateşinde bir aileden beş kişi hayatını yitirdi.

Azerbaycan ordusu yedi köyde kontrolü ele geçirdiğini açıkladı. Dağlık Karabağ ilk tepki olarak bunu reddetse de daha sonra "bazı mevzilerin" kontrolünü yitirdiğini teyit etti. Dağlık Karabağ yönetimi bazı sivillerin de hayatını yitirdiğini belirtti ancak ayrıntı vermedi. Rusya çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulunurken Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'un çatışmaları durdurmak için çalışacağını söyledi. Trump dünkü açıklamasında, "Konuya dikkatle bakıyoruz. Bölgede çok iyi ilişkilerimiz var. Durdurabiliyor muyuz bakacağız." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada çatışmalara derhal son verilmesini ve gerilimi artıracak açıklamalardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da dün yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile dün telefonda görüştüğünü ifade ederek, "Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir... Türkiye "tek millet, iki devlet" anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında arabuluculuk yapan Minsk üçlüsü ile görüştüğünü söyledi. Minsk üçlüsü Rusya, Fransa ve ABD'den oluşuyor.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da dün yaptığı açıklamada, "Ermenistan bir kez daha uluslararası hukuku ihlal etti, mevcut ateşkesi bozdu... Biz Ermeni devletinin Azerbaycan'ın topraklarına ve egemenliğine karşı pervasız adımlarından çok endişe duyuyoruz. Minsk Grubu ülkeleri Ermenistan'a uluslararası hukuku ihlal etmemesi yönünde baskı yapmak zorunda." dedi.

Ermenistan Azeri güçlerin Dağlık Karabağ'ın başkenti Stepanakert'teki sivil hedeflere saldırdığını savunarak "orantılı karşılık" vereceğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, Twitter'da, "Anavatanımızı Azeri işgalinden korumak için ordumuzun yanındayız." dedi.

Azerbaycan ise Azeri tank ve helikopterlerinin hasar gördüğü şeklinde Ermenistan'dan yapılan açıklamayı yalanladı ve Ermeni güçlerinin cephe hattında "kasıtlı ve hedef gözeten" saldırılar yürüttüğünü açıkladı.

Aliyev, dün ulusa hitaben yaptığı konuşmada, "Topraklarımızı savunuyoruz, haklıyız." dedi.

Ermenistan 15 askerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı

Interfax haber ajansı Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Ermenistan'da 200 kişinin yaralandığını söyledi.

Dağlık Karabağ yönetimi bugünkü açıklamasında 15 askerinin daha Azerbaycan'la çatışmalarda hayatını kaybettiğini ve Azerbaycan'ın ağır silahlarla top ateşi açtığını bildirdi.

Ermenistan'dan "Suriyeli savaşçı" iddiası

Ermenistan'ın Rusya büyükelçisi, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden Azerbaycan'a 4,000'e yakın savaşçı gönderdiğini iddia etti.

Azerbaycan ise bu iddiayı reddetti.

RIA haber ajansına konuşan büyükelçi, Suriye'den gelen savaşçıların Dağlık Karabağ'daki çatışmalara katıldıklarını savundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in danışmanı Hikmet Gadziev, "Suriye'den militanların Azerbaycan'a konuşlandırıldığı iddiası Ermenistan tarafının yeni bir provokasyonudur ve tamamen saçmalıktır." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün kısmi seferberlik ilan ederken Azerbaycan Dışişleri Bakanı 6 sivilin hayatını kaybettiğini ve 19 sivilin yaralandığını açıkladı. (Reuters)

Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

AA'nın bildirdiğine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Rusya'dan Dağlık Karabağ çağrısı