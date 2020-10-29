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Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki uçağı düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki uçağı düşürdü
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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Azerbaycan Ermenistan

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