Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü.
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zangilan bölgesinde Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
29 Ekim'de de Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü duyurulmuştu.
Kaynak: AA