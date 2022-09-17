Azerbaycan: Ermenistan'la çatışmalarda şehit sayısı 79'a yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12-14 Eylül tarihlerinde yol açtığı provokasyonları engellerken 79 askerin şehit olduğunu, 282 askerinin ise yaralandığı bildirildi.

Yaralı 282 askerden 43'ünün ilk müdahalenin ardından orduya geri döndüğü belirtilen açıklamada, 21 askerin durumunun ise kritik olduğu kaydedildi. Yaralı askerlerin, profesyonel sağlık personelleri tarafından tedavi edildiği aktarıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı son açıklamada, Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda ölen Ermeni asker sayısının 135'e yükseldiğini duyurmuştu.