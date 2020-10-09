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Azerbaycan: Hadrut kasabası ile birkaç köy işgalden kurtuldu

Azerbaycan ordusunun, Hadrut kasabası ile birkaç köyü işgalden kurtardığı açıklandı.

Azerbaycan: Hadrut kasabası ile birkaç köy işgalden kurtuldu
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalar devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun Hadrut kasabası ile birkaç köyü işgalden kurtardığı bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada, "Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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