Azerbaycan Hava Yolları İsrail uçuşlarını durdurdu
Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), güvenlik nedeniyle Bakü-Tel Aviv uçuşlarını durdurdu. Şirketin konuya yönelik açıklamasında, Tel Aviv yolcularının biletlerini iade edebilecekleri kaydedildi.
AA
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AZAL'dan yapılan açıklamada, İsrail'de yaşanan son olaylar ve güvenlik sorunları nedeniyle Bakü ile Tel Aviv arasındaki uçuşların durdurulduğu bildirildi.
Belirtilen güzergahtaki uçuşların yeniden başlamasına ilişkin kararın, şartlara bakılarak duyurulacağı belirtildi.