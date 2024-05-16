Azerbaycan ile Belarus işbirliğini pekiştirecek

İlham Aliyev, Azerbaycan'la Belarus arasında ticaret hacminin arttığını, sanayi ve tarımda işbirliğinin yaygınlaştığını belirterek, "Belarus şirketlerinin ve işletmelerinin işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihyası sürecine katılımını memnuniyetle karşılarız." dedi. Lukaşenko ise savaşta zafer elde etmenin önemli olduğunu fakat zaferi korumanın daha önemli olduğunu dile getirdi.

Aliyev ve Lukaşenko görüşmelerin ardından Bakü'de düzenlenen 17. Uluslararası Tarım Fuarı'nı (Caspian Agro) ziyaret etti.

Yeni yaşam alanları ve iş yerlerine ihtiyaç var

Savaş sonrası dönemin daha zor olduğunu ifade eden Lukaşenko, "Bu toprakları canlandırmak, halkın geri dönmesini sağlamak gerekiyor. Siz zafer kazandınız ve zaferinizi koruyorsunuz. Şimdi canlanma zamanıdır. Biz de size yardımcı olabilir ve sürece katılabiliriz. Bir dost olarak biz bu sürece ekipmanlarla, tarım kentleriyle, iş yerleriyle katılabiliriz. İnsanların geri dönmesi için yaşam alanlarına ve iş yerlerine ihtiyaç duyulacaktır. Bizim belirli teknik ekipmanlarımız var. Eğer işinize yararsa bizim ekipmanlarımız burada olur ve çalışır." ifadelerini kullandı.

Görüşmeler sonrasında ilgili bakanlar ve yetkililerce gümrük, veterinerlik, turizm, tüketici hakları ve yatırım alanlarında anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Azerbaycan'ın Bakü, Gence ve Gebele şehirleriyle Belarus'un Minsk, Gomel ve Grodno şehirlerinin kardeş şehir olmasına ilişkin mutabakat zaptları imzalandı.