Azerbaycan, Karabağ'da operasyon başlattı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Önlemler kapsamında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birliklerin ön cephedeki mevzileri yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getiriliyor. Operasyon kapsamında Rus Barış Gücü ve Türk-Rus İzleme Merkezi bilgilendirildi.
Karabağ'da başlatılan antiterör operasyonunda siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor, yalnızca meşru askeri hedefler yok ediliyor.
Ermeni silahlı grupları, Azerbaycan hava sahasını kullanan havayolu şirketlerinin yolcu uçaklarının GPS uydu navigasyon sistemlerine karşı bir kez daha radyo bozucular kullandı.
Rus Barış Koruma Birliği'nin Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandığı Ermeni Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Azerbaycan Ordusu'nun Ağdam bölgesi yönündeki mevzilerine topçu tesislerinden ateş açıyor. İlgili birimlerimizce bu doğrultuda müdahale tedbirleri alınıyor.