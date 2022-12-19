Azerbaycan, Laçın koridorundan sivillerin geçişine izin verilmediği iddiasını yalanladı

Azerbaycan'da çevreci sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleriyle aktivistlerin protesto düzenlediği Laçın koridorundan siviller geçebiliyor.

STK'lerin, Ermeni nüfusunun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle başlattığı protesto 8 gündür devam ediyor.

Şuşa yakınlarında, Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayan yoldaki Rus güçlerinin kontrol noktasında 12 Aralık sabah saatlerinde başlatılan eylemin 8. gününde de protestocular soğuk havaya karşın alanı terk etmedi.

Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı bölgedeki madenlerin yasa dışı işletilmesinin ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın önlenmesini isteyen göstericiler, Rus güçlerinin komutanı Andrey Volkov'un bölgeye gelmesini talep ediyor.

Sivillere açık

Ermeni yetkililerin, Lacın koridorundan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan tarafından yalanlandı.

Yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu bildiren Azerbaycan yetkilileri, sivil geçişler için herhangi bir engel bulunmadığını belirtiyor.

Protesto alanından çekilen görüntüler de koridorun sivillere açık olduğunu doğruluyor.

Rus güçlere ait insani yardım taşıyan araçların yolu kullandığına dair çok sayıda görüntü paylaşılan sosyal medyadaki görüntülerden birinde de Rus askerlerin ailelerinin yolu engelsiz geçtiği görülüyor.