Azerbaycan, Rusya'nın 3 şehrine daha uçuşları durdurdu!

Azerbaycan Hava Yolları'ndan (AZAL) yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Saratov, Nijni Novgorod ve Vladikavkaz'a uçuş gerçekleştirilmeyecek.

Açıklamada, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yapmasıyla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliği dikkate alınarak, nihai soruşturma tamamlanana kadar uçuşların yapılmayacağı kaydedildi.

AZAL dün de Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşlarını durdurulduğunu açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Kazayla ilgili yapılan ilk incelemenin sonuçlarına göre, uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

Azerbaycan hükümet kaynakları, pilotların acil iniş istemelerine rağmen uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediğini belirtmişti.