Azerbaycan, Rusya'nın yedi şehrine uçuşları durdurdu!

25 Aralık'ta Kazakistan'nın Aktau şehri yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi Bakü-Grozni seferini yapan yolcu uçağının düşmesi ve 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Kazaya Rusya'nın sebep olduğuna dair iddialar devam ederken AZAL, Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

AZAL, kazayla ilgili ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliğini dikkate alarak böyle bir karar verdiklerini duyurdu.

Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Astrahan, Kazan ve Novosibirsk istikametindeki uçuşlar ise uçuş güvenliği kuralları göz önünde bulundurularak sürdürülecek.

İlk incelemenin sonuçları geldi

Öte yandan kazayla ilgili yapılan ilk incelemenin sonuçlarına göre, uçağın Grozni kentine yaklaşırken Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.

Füze, Grozni üzerindeki bir drone hava faaliyeti sırasında 8432 sefer sayılı uçağa ateşlendi. Uçağın yanında patlayan şarapnel yolcuları ve kabin ekibini vurdu.

Euronews'e konuşan Azerbaycan hükümet kaynakları, pilotların acil iniş istemelerine rağmen uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediğini belirtmişti. Kaynaklar, uçağın Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'daki Aktau'ya doğru uçmasının emredildiğini ifade etti. Uçağın GPS navigasyon sistemlerinin deniz üzerindeki uçuş yolu boyunca sıkıştığı vurgulandı.

Ukrayna da Rus hava savunma sisteminin Azerbaycan uçağını düşürdüğünü öne sürmüştü.

Kremlin: Beklememiz gerekiyor

Konuyla ilgili Rusya'dan da bir açıklama gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya atmak yanlış olur. Elbette bunu yapmayacağız. Kimse yapmamalı. Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" demişti.

Ne olmuştu?

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Öte yandan Aktau Bölgesel Ulaşım Savcısı Abılaybek Ordabayev, 4 bin metrekarelik bir alana yayılan enkazın güvenlik çemberine alındığını ve iki kara kutunun bulunduğunu aktarmıştı.