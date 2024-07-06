Azerbaycan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları'nı ağırlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldı.

Zirvede Karabağ Deklarasyonu'na imza atılacak

Liderler, karşılama töreninin ardından, Orta Koridor'un ve diğer ulaşım bağlarının güçlendirilmesi konusunu ve Azerbaycan'ın 11-22 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29 Taraflar Konferansı'na (COP 29) hazırlık çalışmalarını müzakere etmek üzere toplantı salonuna geçti. TDT projeleriyle ilgili bazı belgelerin onaylanacağı zirvede, devlet başkanları Karabağ Deklarasyonu'na imza atacak.