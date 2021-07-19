Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışma

İki taraf da saldırıyı karşı ülkenin başlattığını iddia etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordu birliklerinin Nahıçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Sadarak bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine yoğun ateş açtığını bildirdi. Saldırıya karşılık verildiği belirtilen açıklamada “Yanıt ateşle düşman bastırıldı. Halihazırda bu yöndeki durum istikrarlı, durum tamamen ordu birliklerimizin kontrolü altında” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan: Azerbaycan provokasyona başvurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise saldırıdan Azerbaycan'ı sorumlu tuttu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun provokasyona başvurduğu belirtilerek, “Saat 17.40’tan (TSİ) itibaren Azerbaycan ordu birlikleri farklı kalibreli ateşli silahlardan, Yerash köyü yakınlarındaki Ermeni mevzilerini ateşe tuttu, saldırı karşılıklı yoğun atışmaya yol açtı” dendi.

Ermenistan ordusunda ölü ve yaralıların olmadığı kaydedilen açıklamada, “Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafının yeni provokasyonunu kınıyor ve bu türden her bir eylemin Ermeni tarafının sert tepkisiyle karşılaşacağı yönünde uyarıyor. Gerilimin tırmanmasından tamamen Azerbaycan’ın askeri ve siyasi yönetimi sorumluluk taşıyor” ifadesine yer verildi.