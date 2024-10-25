Azerbaycan ve Ermenistan, sınır belirleme ortak yönetmeliğini onayladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, iki ülke sınırının belirlenmesiyle görevli komisyonların çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği onayladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Aliyev'in, 'Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliğine İlişkin Komisyonların Ortak Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'in onaylanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını bildirdi.
Konuya dair Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Haçaturyan'ın söz konusu yönetmeliğe dair Ulusal Meclis'te 23 Ekim'de kabul edilen kanunu imzaladığı belirtildi.
İki ülkenin sınır hattının belirlenmesi için Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın başkanlığında ortak komisyon kurulmuştu. Belirli aralıklarla bir araya gelen komisyon, 30 Ağustos'ta çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği kabul etmişti.