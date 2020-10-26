Azerbaycan ve Ermenistan'dan 'ateşkes ihlali' açıklamaları

26 Ekim 2020

Azerbaycan savunma bakanlığı, Ermeni güçlerinin dün kararlaştırılan ateşkesi ihlal ettiğini ve Terter ve Lachin bölgelerindeki köyleri bombaladığını açıkladı.

Dağlık Karabağ savunma bakanlığı bunun "yanlış bilgilendirme" olduğunu ve Azeri güçlerinin temas hattındaki kuzeydoğu tarafındaki Ermeni askeri mevzilerine füze saldırısı düzenlediğini söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yeni çatışmalar çıksa da, ABD dün yeni bir ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Azerbaycan ve Ermenistan hükümetleri yaptıkları ortak açıklamada, son ateşkesin 26 Ekim'de yerel saatle sabah 8'de yürürlüğe gireceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada "Gece yarısı geçerli olmak üzere ateşkes yapmayı kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik ediyoruz. Birçok hayat kurtarılacak." demişti.

Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun cuma günü Washington'da Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları ile ayrı görüşmeler yapmasının ardından gelmişti.

Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı

Kaynak: Reuters