Azerbaycan ve Ermenistan'dan 'çatışmalar sürüyor' açıklaması

15 Ekim 2020

Azerbaycan ve Ermenistan savunma bakanlıkları, Dağlık Karabağ’da Rusya’nın arabuluculuğuyla varılan ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, temas hattının Ağdere – Ağdam ve Fuzuli-Hadrut-Cebrail yönünde durumun gerginliğini koruduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, bu gece Ermenistan Silahlı Kuvvetleri cephedeki Azerbaycan ordusuna ait bazı mevzilere saldırdı, alınan karşı tedbirler neticesinde kayıplarla geri püskürtüldü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Ermenistan’a ait iki T-72 tankı, bir TOR-M2KM uçaksavar füzesi sistemi, 4 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi, bir D-20 obüsü, bir D-30 obüsü, bir D-1 obüsü, birkaç insansız hava aracı ve bazı teçhizatlar imha edildi.

Açıklamada, “Birliklerimiz insani nedenlerle varılan ateşkese riayet ederek cephe boyunca harekat üstünlüğünü korumaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan: Azerbaycan saldırılarına yeniden başladı

Facebook’tan açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan’dan da gerginliğin gece boyunca sürdüğü açıklaması geldi.