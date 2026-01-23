Azerbaycan ve Ermenistan’dan enerji entegrasyonu hamlesi

Azerbaycan ile Ermenistan, elektrik ithalatı ve ihracatını kolaylaştırmak amacıyla enerji sistemlerini entegre etme konusunda anlaşmaya vardı. Gelişmeyi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamentoda yaptığı konuşmada duyurdu.

Paşinyan, entegrasyon sürecine ilişkin takvim ya da teknik detay paylaşmazken, söz konusu adımın Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) olarak adlandırılan ve Güney Kafkasya üzerinden planlanan stratejik transit koridorunun bir parçası olduğunu ifade etti.

Karabağ sonrası süreçte yeni iş birliği başlığı

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle yaklaşık 40 yıl boyunca çatışmalı bir süreç yaşadı. İki ülke, geçen ağustos ayında Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmelerinin ardından, ABD arabuluculuğunda bir barış anlaşması imzaladı.

Planlanan TRIPP koridorunun, Ermenistan’ın güneyinden geçerek Azerbaycan’a ve Türkiye sınırındaki Nahçıvan eksklavına doğrudan ulaşım sağlaması öngörülüyor.

TRIPP’te ABD ortaklığı ve uzun vadeli imtiyaz

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Washington’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre, Ermenistan, TRIPP Development Company’nin yüzde 74 hissesini 49 yıllığına ABD’ye devredecek.

Anlaşma kapsamında ABD’li şirkete koridorun geliştirilmesi için münhasır haklar tanınırken, sözleşmenin 50 yıl daha uzatılabilmesi öngörülüyor. Süreç sonunda Ermenistan’ın şirketteki payının yüzde 49’a çıkması planlanıyor. Erivan yönetimi ise sınırlar, gümrükler, vergilendirme ve güvenlik alanlarında tam egemenliğini koruyacak.

Enerji, ulaştırma ve dijital altyapı hedefi

Proje; Rusya, İran ve Türkiye arasında yer alan stratejik Güney Kafkasya bölgesinde yeni veya güncellenmiş demiryolu hatları, petrol ve doğalgaz boru hatları ile fiber optik altyapı yatırımlarını kapsıyor.

Bu kapsamda Azerbaycan’ın, yaklaşık 30 yıl aradan sonra Ermenistan’a yeniden benzin sevkiyatlarına başlaması, iki ülke arasındaki ilişkilerin kademeli olarak normalleştiğine işaret ediyor.

Anayasa tartışması sürüyor

Öte yandan taraflar arasında henüz nihai bir barış anlaşması imzalanmış değil. Azerbaycan, Ermenistan’dan anayasanın önsözünde değişiklik yapılmasını talep ediyor. Bakü yönetimi, mevcut metnin Azerbaycan topraklarına dolaylı hak iddiası içerdiğini savunuyor.

Haziran ayında parlamento seçimlerine hazırlanan Paşinyan, anayasa değişikliği için referandum çağrısı yaptı ancak sürece ilişkin net bir tarih açıklanmadı.