Azerbaycan'da 29 Ekim kutlandı

29 Ekim 2017

Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ateşe Tuğgeneral Zafer Ocak, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve Büyükelçi Özoral'ın Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende milli marşlar okundu. Özoral, şehitlik anı defterini imzaladı.

Deftere, Cumhuriyet Bayramı'nı Azerbaycan'da kutlamaktan memnuniyet duyduğunu yazan Özoral, Cumhuriyet'i sonuna kadar korumaya devam edeceklerini belirtti.

Türk milletinin bu yoldaki kararlılığını 15 Temmuz 2016'da tek vücut olup hainlere karşı koyarak ve 250 şehit vererek bir kere daha ispat ettiğine dikkati çeken Özoral, deftere şunları yazdı:

"Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğini pekiştirmek de Cumhuriyet'e sahip çıkmak kadar önemlidir. Ülkelerimiz arasındaki çelik bağlara yarın bir yenisi daha katılacak, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun açılışı gerçekleştirilecektir. Bu da kardeşliğimizin ebedi oluşunun önemli bir göstergesi olacaktır."

Katılımcılarla temsili şehit mezarlarına karanfiller bırakan Özoral, Bakü Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret ederek buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kaynak: AA