Azerbaycan'da COP 29 için geçici prefabrik yapılar inşa ediliyor

11-22 Kasım tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek COP 29 nedeniyle, şehirde geçici prefabrik yapılar ve çadırlar kuruluyor. İnşa edilen alanlar iki kısımdan oluşuyor. Mavi Bölge olarak nitelendirilen ve COP 29 döneminde BM'nin yetkisinde olacak 49 hektarlık alanda toplam 110 bin metrekarelik prefabrik yapılar ve çadırlar yer alacak.

Çalışmaların 15 Ekim'de tamamlanması planlanıyor

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri sökülerek ortaya başlıca toplantıların yapılacağı çadırlar yerleştirildi. Yeşil Bölge olarak nitelendirilen ve Azerbaycan'ın yetkisinde olacak 8 hektarlık alanda ise toplam 36 bin metrekarelik yapılar kuruluyor. Suya, rüzgara, yangına ve 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı şekilde kurulan yapılardan oluşan alandaki çalışmaların 15 Ekim'de tamamlanması planlanıyor.

Hem 1994'teki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi hem de bu sözleşme kapsamında iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015'te imzalanan ve 2016'da yürürlüğe giren Paris Anlaşması'nın maddelerinin hayata geçirilmesi hususunda kararların alındığı bir süreç olan COP'u, BM'nin oluşturduğu sekreterlik yürütüyor. Bu müzakerelere her yıl bir ülke ev sahipliği yapıyor. Bu yıl, müzakerelerin koordinasyonu ve COP'a başkanlık için Azerbaycan seçildi.

Günde 40 bin misafir ağırlanacak

COP 29'da toplam 80 bin civarında, bir günde ise yaklaşık 40 bin misafir ağırlamaya hazırlanan Azerbaycan, bir zamanlar çatışma içinde bulunduğu Ermenistan dahil tüm ülkelere davet gönderdi. 50'den fazla devlet ve hükümet başkanı COP 29'a katılacağını teyit ederken sayının artacağı öngörülüyor.