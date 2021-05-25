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Azerbaycan'da normalleşme kararı: Maske zorunluluğu kalkıyor

Azerbaycan'da COVID-19 sürecinde normalleşmeye yönelik kararlar alındı. Ülkede, açık havada maske kullanımı zorunluluğu 31 Mayıs'ta kaldırılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) dolayısıyla uygulanan bazı kısıtlamaların kaldırılması ve normalleşme sürecine ilişkin kararlar açıklandı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulunun aldığı karara göre, açık havada maske kullanımı zorunluluğu 31 Mayıs'ta kaldırılacak. Aynı tarihte Bakü metrosu ve şehirler arası ulaşım da açılacak.

İbadethaneler, alışveriş merkezleri, plajlar ve spor salonları 10 Haziran'da açılacak.

Yakın dönemde ülkede "COVID-19 aşı kartı" uygulaması başlatılacak, aşı yaptıranlara ve COVID-19'a yakalanıp sağlığına kavuşanlara bu kart verilecek. Spor salonları, konser ve benzeri etkinliklere sadece "COVID-19 aşı kartı" olanlar alınacak.

Azerbaycan'da bugüne kadar 332 binden fazla kişide COVID-19 tespit edildi. Ülkede 321 bin COVID-19 hastası iyileşti, 4 bin 867 hasta ise yaşamını yitirdi.

 

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