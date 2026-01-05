“Azerbaycan’dan 280 milyonluk pazara gümrüksüz erişim var”

Hamide HANGÜL

Türkiye ile Azerbaycan arasında ticari ilişki­ler güçleniyor. Son 10 yılda iki ülke arasındaki tica­ret hacmi 3 kat artışla 8 mil­yar dolara çıkarken, orta va­dede yeni hedef 15 milyar do­lar olarak belirlendi. Bugün Türkiye’nin Azerbaycan’a ya­tırımı 18 milyar dolara, Azer­baycan’ın Türkiye’deki ya­tırımları ise 21 milyar dola­ra ulaştı.

İki ülke özel sektör temsilcilerinin işbirliklerini geliştirmesiyle de ticaret ve yatırımlarda çıtanın daha yu­karılara çıkması bekleniyor. Azerbaycan’da farklı sektör­lerde, özellikle tarım, turizm, gayrimenkul, kimya ve yenile­nebilir enerjide yatırım fırsat­ları olduğunu söyleyen Tür­kiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Türk iş dünyasına işbirlikleri­nin geliştirilmesi, yatırımlar ve ticaretin artırılması çağrı­sında bulundu.

Bakü’de ikin­cisi düzenlenen Türkiye-A­zerbaycan Yatırım Forumu sonrası sorularımızı yanıtla­yan TÜİB Başkanı Büyükfırat, Azerbaycan’ın sadece 10 mil­yonluk bir pazar olarak görül­memesi gerektiğini vurguladı. Azerbaycan’ın 10 ülkeyle ser­best ticaret anlaşması oldu­ğuna vurgu yapan Büyükfırat, “Buraya üretim üssü kuran bir Türk firması, 280 milyon nü­fusluk devasa bir pazara güm­rüksüz erişim imkanı yakalı­yor. ‘Orta koridor’un da can­lanmasıyla burası stratejik bir merkez haline geldi” dedi.

“Orta koridor, yeni bölgesel güç mimarisi”

Bugün yeni dünya düzeni­nin, ekonomik ve jeopolitik açıdan derin bir dönüşüm sü­recinden geçtiğine işaret eden Büyükfırat, şu değerlendir­melerde bulundu:

“Küresel tedarik zincirle­rinin yeniden şekillendiği bu dönemde ‘orta koridor’, artık bir alternatif değil, merkezî bir güzergâh hâline gelmiştir. Türkiye ve Azerbaycan, bu ko­ridorun iki ana sütunudur. As­ya’yı Avrupa’ya bağlayan tica­retin güvenli ve sürdürülebilir hattı artık bizim coğrafyamız­dan geçmektedir. Bu durum yalnızca ekonomik bir avantaj değil, aynı zamanda yeni bir bölgesel güç mimarisinin de ifadesidir.”

Bu yeni dönemin en strate­jik hamlesinin Zengezur kori­doru olduğuna da vurgu yapan Büyükfırat, söz konusu kori­dorun önemini şöyle anlattı: “Bu koridor hayata geçtiğin­de; Türk dünyası kara yoluyla kesintisiz şekilde birleşecek. Orta koridor tam anlamıyla tamamlanacak, Azerbaycan, Türkiye ve Orta Asya arasın­daki ticaret çok daha hızlı ve etkin hâle gelecek. En önemli­si, bölgede kalıcı barış ve refah daha da güçlenecektir. Zen­gezur, yalnızca bir ulaştırma hattı değil, oyunu kuran bir vizyonun somut ifadesidir.” Büyükfırat, Türkiye ve Azer­baycan’ın liderliğiyle Türk dünyasının artık ekonomik bütünleşme dönemine girdi­ğini vurguladı.

Tekstilciler Mısır yerine Azerbaycan’a gelsin

Türkiye’deki bazı tekstil ve sanayi firmalarının maliyet­ler karşısında Mısır veya Afri­ka ülkelerine yöneldiğine işa­ret eden Hüseyin Büyükfırat, Türk firmaları Azerbaycan’a davet ederek, ülkede sağalan ‘sanayi parkları’ avantajlarını şöyle anlattı:

“Yatırımcılarımız uzaklara gitmek yerine kardeş ülkeye gelsin. Azerbaycan’da sana­yi parklarında yatırım yapan şirketler tam 10 yıl boyunca kurumlar, emlak ve arazi ver­gisinden muaf tutuluyor. Fab­rikayı kurarken getireceği­niz makine ve ekipmanda da gümrük ve KDV ödemiyorsu­nuz. Altyapı devletten, vergi muafiyeti ise 10 yıl olarak uy­gulanıyor.”

Petrokimya alanına özel ilgi

Azerbaycan’da KOBİ’lere de kapıların açık olduğunu söyleyen Hüseyin Büyükfırat, ‘KOBİ küme sertifikası alan şirketlere 7 yıl boyunca vergi muafiyeti sağlandığını söyledi. Büyükfırat, “Destekler sayesinde Türkiye’den ciddi bir yatırım ilgisi görüyoruz. Forum sırasında özellikle petrokimya alanında yatırım yapmak isteyen firmalarımızla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bu alana özel bir ilgi var. Yakında kuracağımız ofisimizle yatırımcılarımıza rehberlik edeceğiz” dedi.

Karabağ’ın yeniden imarında pozitif ayrımcılık

İşgalden kurtarılan bölgelere (Karabağ) yapılan yatırımlarda ise devletin “pozitif ayrımcılık” yaptığına işaret eden Hüseyin Büyükfırat, bölgedeki teşvik sistemini şöyle anlattı: “Karabağ’ı yeniden imar ederken yatırımcıyı baş tacı ediyoruz. O bölgede iş kuracak firmalarımızın elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin yüzde 20’si devlet karşılıyor. Ayrıca çalışanların sosyal sigorta primleri 2033 yılına kadar sübvanse ediliyor. Hammadde ithalatında KDV ve gümrük vergisi istisnası da var. Yani yatırımcıya, ‘sen gel üret, yükünü ben hafifleteyim’ deniyor.”