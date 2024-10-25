Azerbaycan'dan AB'ye nota: Bölgede barış ve istikrara zarar veren adımlardan kaçının!

Azerbaycan, Avrupa Parlamentosu'nda Azerbaycan karşıtı karar kabul edilmesi nedeniyle Avrupa Birliğine (AB) nota verdi.

AB'nin Bakü Büyükelçisi Peter Michalko'ya, AB'nin çeşitli kurumları aracılığıyla Azerbaycan'a yönelik sürdürülen karalama kampanyasının, ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saldıran, içişlerine müdahale eden açıklama ve adımların Ermenistan'da intikamcılığı teşvik ettiği ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada, Azerbaycan'ın AB ile ilişkilerini uluslararası hukuk norm ve ilkeleri, karşılıklı saygı, eşitlik ve ortak yarar temelinde kurduğu belirtilerek, karşı tarafa bu temel ilkelere ciddi şekilde uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, AB'den, Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden, içişlerine müdahale eden, bölgede barış ve istikrara zarar veren önyargılı adımlardan kaçınılması talep edildi.