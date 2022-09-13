Azerbaycan'dan 'Ermenistan'la çatışma' açıklaması

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gece saatlerinde çatışma çıktı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bölgedeki tek saldırgan ve işgalci devlet Ermenistan Cumhuriyeti'dir." denilerek Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin askeri personel ve teçhizatının varlığının halen devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonuna karşılık Azerbaycan ordusu karşı önlemler alıyor ve atış noktaları etkisiz hale getiriliyor." denildi.

"Sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine aittir"

Açıklamada, “Ermenistan'ın devam eden askeri maceraperest ve intikam politikası, geçtiğimiz ay Kelbecer, Laçın, Daşkesen ve Gedebey istikametlerindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini yoğun ateş altına alması ve bugün yaptığı provokasyonlar, durumun gerginleşmesinin başlıca nedenidir. Bu nedenle sorumluluk Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğine aittir.” denildi.

"Atış noktaları olan meşru askeri hedefler vuruluyor"

Açıklamada ayrıca, "Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla ilgili Ermenistan'ın yaydığı bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu da Ermeni tarafının yaydığı bir başka dezenformasyondur. Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak alınan karşı önlemler yerel nitelikte ve atış noktaları olan meşru askeri hedeflere yöneliktir. Misilleme önlemleri küçük çaplıdır ve doğası gereği hedefe yöneliktir, Azerbaycan sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve Ermenistan'ın provokasyonlarına son vermeyi hedeflemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Paşinyan, Putin ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

ABD, çatışmaları durdurma çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Blinken, "ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik bildirilen saldırılar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma haberlerinden derin endişe duymaktadır. Uzun zamandır açıkça belirttiğimiz gibi, bu sorunun askeri bir çözümü olamaz. Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.