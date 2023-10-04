Azerbaycan'dan Türkiye resti
Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı.
Haber Merkezi
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Azerbaycan, Türkiye'nin katılımı reddedildiği için Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'nın Granada şehrindeki toplantıya katılmayı reddetti.
Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yapan İspanya'nın ev sahipliğinde Granada'da düzenlenecek 3. AST toplantısının ana gündem maddelerinden birini Azerbaycan ve Ermenistan'ın oluşturması bekleniyordu.