Azerbaycan'dan vatandaşlarına: Zorunda kalmadıkça Filistin'e gitmeyin!
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına Filistin'e seyahat etmemeleri uyarısı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgedeki güvenlik riski sebebiyle Azerbaycan vatandaşlarına zorunlu nedenler dışında Filistin'e seyahat etmemeleri önerildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Açıklamada, Filistin'de bulunan Azerbaycan vatandaşlarından güvenlik kurallarına uymaları ve nüfusun yoğun olduğu alanlara gitmemeleri istendi.
Bakanlık, Azerbaycan vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapmıştı.