Azil, Trump’ı güçlendiriyor
ABD Başkanı Donald Trump, tarihte Temsilciler Meclisi’nde azli onaylanan üçüncü ABD Başkanı olurken, bu süreç Trump’ın kamuoyu desteğini 6 puan artırarak yüzde 45’e yükseltti. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’nun Trump’ı davadan beraat ettirmesi bekleniyor.
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