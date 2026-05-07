Aziz İhsan Aktaş davasında gözler 14 Mayıs'a çevrildi

Aralarında görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30'uncu duruşma tamamlandı. Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ve Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık katıldı.

Mahkemeden ara karar

Önceki celselerde sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme, mazeret bildirerek duruşmaya katılmayan avukatların ilerleyen celselerde savunma yapabilmesine hükmetti.

Heyet ayrıca, ulaşılamadığı belirtilen 3 mağdur ile 1 tanığın duruşmada dinlenilmesinden vazgeçilmesine ve dosyada yer alan mevcut ifadelerinin okunmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, savunma avukatlarının yetkisizlik, görevsizlik, durma ve dosyanın ayrılması yönündeki taleplerini reddetti.

Dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla iddia makamına gönderilmesine karar verildi.

Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak

Cumhuriyet savcılığı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek duruşmayı 14 Mayıs Perşembe gününe erteledi.