B. Krallık ABD ile serbest ticaret anlaşması için görüşecek

02 Ağustos 2020

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Temsilcisi Liz Truss'ın ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lightizer ile bir serbest ticaret anlaşması üzerinde görüşmek için bir araya geleceği duyuruldu.

Truss'ın Lightizer ile yapacağı görüşmenin iki gün süreceği ve Pazartesi ve Salı günleri gerçekleştirileceği ve iki ülke arasında geleceğe dair ticari ilişkiler ile ilgili müzakereler yapılacağı belirtildi.

Truss daha önce iki ülke arasında bir ticaret anlaşması yapmak için bir termin süresi olmadığını ancak ABD ile görüşmelerin "hızlandırılmış" olmasını tercih ettiğini söylemişti.