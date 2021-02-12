“B. Krallık büyümesi gelecek sene çift haneli olacak”

İngiltere Merkez Bankası (BoE) baş ekonomisti Andy Haldane Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık ekonomik toparlanma hakkında iyimser olduğunu ve aşılama süreci ile birlikte ülkede ölüm ya da hastaneye yatma riskinin yarıya indiğini belirtti.

Birleşik Krallık’ta serbest kalmayı bekleyen büyük miktarda finansal enerji olduğunu ifade eden Haldane, COVID-19 salgını ve beraberinde gelen tedbirlerle ülke halkının tasarrufa yöneldiğini ve bu tasarrufların hazirana dek milyar euroyu aşabileceğini söyledi.

Söz konusu tasarrufların işletmelerde milyar euroyu aştığına işaret eden Haldane, diğer yandan hükümet harcamaları ekonomiye destek sağlayacağını açıkladı.