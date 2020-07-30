"B. Krallık, Çin ile ilişkisini zehirliyor"

30 Temmuz 2020

Çin'in Birleşik Krallık Elçisi Liu Xiaoming, Birleşik Krallık'ın Huawei'i 5G ağından çıkararak iki ülke arasındaki ilişkileri "zehirlemek" ve "Çin düşmanları ile soğuk savaş mücadelecilerini" takip etmekle suçladı.

Birleşik Krallık'ın Çin'in egemenliğine saygı duyması ve Hong Kong'un ilişkilerine karışmaması gerektiğini söyleyen Xiaoming, "Partnerimiz ya da dostumuz olmak istemiyorsanız ve Çin'e düşmanca davranacaksanız Çin ile dost olmanın sağladığı faydalardan yararlanamazsınız." dedi.

Çin, geçtiğimiz günlerde Hong Kong ve Londra arasındaki suçlu iade anlaşmasını feshetmiş ve Birleşik Krallık'ı iç işlerine karışmaması konusunda uyarmıştı.