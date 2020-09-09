"B. Krallık'ın Brexit planı güveni zedeliyor"

09 Eylül 2020

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birleşik Krallık'ın Brexit anlaşmasının kimi şartlarını aşma planlarının, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki güven ortamını zedelediğini ifade etti.

Von der Leyen yaptığı Twitter paylaşımında, "Birleşik Krallık hükümetinin, Brexit anlaşması aşma niyeti açıklamaları hakkında son derece endişeliyim. Bu hem uluslararası hukuka aykırı hem de güven ortamını zedeliyor." açıklamasını yaptı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel daha önce yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ı Brexit anlaşmasına saygı gösterme konusunda uyarmıştı