"B. Krallık'ın daha fazla mali ve parasal teşviğe ihtiyacı olacak"

12 Ağustos 2020

Birleşik Krallık ekonomisinin ikinci çeyrekte rekor bir daralma yaşadığına işaret eden verileri değerlendiren Federated Hermes'in uluslararası faaliyetler danışmanı Neil Williams, "GSYH'da yaşanan düşüş aşırı, sadece ikinci çeyrekte ekonomik aktivitenin beşte birini kaybettik. Bu virüsün 17 yıllık ekonomik büyümeyi götürdüğü anlamına geliyor." dedi.

Williams, Ekim ayında kısa çalışma ödemelerinin sona ermesi ve yıl Brexit için geçiş döneminin sonuna yaklaşılması ile BoE ve diğerlerinin arzu ettikleri 'V' şeklindeki toparlanmanın büyük bir soru işareti haline geleceğini vurguladı.

(Kaynak: Foreks)