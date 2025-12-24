Baba Vanga kehaneti yeniden gündemde: Trump'a gizli brifing verildi

1996 yılında ölen Baba Vanga’nın takipçilerine göre, ünlü kâhin 2026 yılının Kasım ayında “büyük bir uzay aracının” Dünya’ya ulaşacağını ve bunun insanlar ile dünya dışı varlıklar arasındaki ilk resmî temas olacağını öngördü.

UFO tartışmaları, ABD’de 2025 yılı için “resmi kabul” ihtimalinin konuşulmasıyla yeniden hız kazandı.

2025 yılı, Temmuz ayında keşfedilen 3I/ATLAS adlı yıldızlararası cisim nedeniyle de uzaylı tartışmalarıyla geçti. Bazı iddialar cismin bir “uzaylı gemisi” olabileceğini öne sürse de, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı dahil birçok bilim kurumu bunun sıradan bir kuyruklu yıldız olduğunu açıkladı.

İddialar, Donald Trump’a UFO’lar hakkında gizli brifing verildiği haberleriyle daha da dikkat çekti.

Kabul edilme olasılığı yüzde 12

Dünyanın en büyük tahmin piyasalarından Polymarket, 2025’te uzaylıların varlığının resmî olarak kabul edilme olasılığını yüzde 12 olarak öngördü. Platform verilerine göre oranlar kısa sürede sıçradı; ancak sonuçların geçerli sayılabilmesi için gizliliği kaldırılmış belge, video veya raporların yayımlanması şart koşuluyor

Baba Vanga’nın 2026 için diğer kehanetleri

- Mevcut gerilimlerden beslenen küresel bir savaş riski

- Batı’nın gerilemesi ve Vladimir Putin’in küresel lider olarak yükselişi,

- Deprem ve sel gibi daha sık ve yıkıcı doğal afetler yer alıyor.

Kehanetler yazılı kaynaklara dayanmıyor; Baba Vanga’nın ölümünden sonra yeğeni ve bazı takipçileri tarafından derlendiği ifade ediliyor. Uzmanlar ise bu iddiaların kanıta dayanmadığını ve temkinle yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.