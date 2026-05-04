BAE açıkladı: Bir tankerimiz 2 İran İHA'sıyla hedef alındı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu. Saldırının İran'dan gönderilen iki İHA ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Tankere İHA saldırısı

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu saldırı şiddetle kınandı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, ticari gemilere yönelik saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanarak, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararının açık ihlali olduğu ifade edildi.

"Korsanlık" vurgusu

BAE tarafı, ticari gemilerin hedef alınmasının ve Hürmüz Boğazı'nın baskı aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamada, İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirildiği öne sürülen eylemin "bir korsanlık" olduğu ve bölgesel istikrar ile küresel enerji güvenliğini tehdit ettiği kaydedildi.

UKMTO'dan ilk açıklama

Öte yandan İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO), gece saatlerinde yaptığı bilgilendirmede, Hürmüz Boğazı'nda Fuceyra'nın yaklaşık 145 kilometre kuzeyinde bir petrol tankerine bilinmeyen bir mühimmatın isabet ettiğini duyurdu.

UKMTO açıklamasında mürettebatın güvende olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.