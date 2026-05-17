BAE açıkladı! İHA saldırısı sonrası Barakah Nükleer Santrali yakınında yangın

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Abu Dabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesindeki Barakah Nükleer Enerji Santrali'nin dış kısmında yangın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, santralin iç güvenlik alanının dışında bulunan bir elektrik jeneratörü İHA saldırısı sonrası alev aldı. Yangına ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği ifade edildi.

"Radyasyon güvenliği etkilenmedi"

Yetkililer, saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve radyasyon güvenliği seviyelerinde olumsuz bir durum tespit edilmediğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ve gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

BAE Federal Nükleer Düzenleme Kurumu da olayın santralin güvenliği veya temel sistemlerinin işleyişi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını açıkladı.

Kurum, Barakah Nükleer Enerji Santrali'ndeki tüm ünitelerin faaliyetlerini normal şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Saldırının faili açıklanmadı

Yetkililer, İHA saldırısının arkasında hangi ülke ya da grubun bulunduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.