BAE: Bölgesel gerilimleri hafifletmek için ABD ile çalışmak istiyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, ülkesinin bölgesel problemlerin çözümünde yeni ABD yönetimi ile işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

ABD’nin İran özel temsilcisi Rob Malley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren dışişleri bakanı, BAE’nin ABD ile yeni bir diyalog başlatmak istediğinin altını çizdi.

ABD Hazine Bakanlığı aralık ayında iki BAE şirketine İran ile ilişkileri olduğu iddiasıyla yaptırım uygulamıştı.