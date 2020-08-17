BAE Dışişleri Bakanı: İsrail kararı İran'ı hedef almadı

17 Ağustos 2020

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararının "bağımsız bir karar" olduğunu ve İran'ı hedefleyerek alınmadığını söyledi.

Geçen hafta İsrail ve BAE diplomatik ilişkilerini normalleştirmek ve kapsamlı yeni bir ilişki kurmak için anlaşmaya varmıştı.

Bu anlaşmada Filistin meselesinden İran'la mücadeleye kadar Orta Doğu'da siyaset düzenini yeniden şekillendiren detaylar yer alıyordu.

Anlaşmanın ardından çeşitli ülkeler BAE'ye tepki gösterirken İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani bu anlaşmanın "büyük bir hata" olduğunu ve BAE'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesinin ihanet olacağını söylemişti.

BAE bu açıklamanın ardından İran Maslahatgüzarı'nın çağrıldığını ve kendisine "sert ifadelerin yer aldığı bir muhtıra" verildiğini, İran devlet başkanının sözlerinin ise "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Kaynak: Reuters