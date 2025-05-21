BAE ile İsrail arasında Gazze’ye yardım için anlaşma sağlandı

BAE, Gazze’de 15 bin sivilin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere İsrail ile insani yardım geçişi konusunda mutabakata vardığını açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM’ın haberine göre, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar arasında yapılan telefon görüşmesinde insani yardım planı üzerinde uzlaşı sağlandı. Anlaşma kapsamında, Gazze’deki fırınların yeniden faaliyete geçmesi için temel malzeme desteği ve çocuklara yönelik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik lojistik destek de yer alıyor.

Yardımlar süreklilik taşıyacak

BAE tarafı, yardımların “yoğun, güvenli ve kesintisiz” biçimde ulaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Bakan Bin Zayid, yardımların sivil halka herhangi bir engelle karşılaşmadan ulaştırılmasının insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ateşkes ve esir takası da gündemde

Görüşmede taraflar, Gazze’de ateşkesin sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve uluslararası çabaların desteklenmesi konularını da ele aldı.

Birleşmiş Milletler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsrail'in 93 yardım tırının Gazze'ye girişine izin verdiğini ancak tırların içerideki dağıtım sorunları nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ulaşamadığını bildirmişti.

Uluslararası kuruluşlar, Gazze'de kıtlık riskine karşı yardımların miktar ve erişim bakımından yetersiz kaldığını vurguluyor.

İsrail yönetimi ise 2 Mart’tan bu yana uyguladığı insani yardım kısıtlamasına rağmen “temel gıda maddelerine geçiş izni verileceğini” duyurmuştu. İsrail devlet televizyonu KAN, yardım geçişinin başlamasında ABD ve Avrupa’dan gelen siyasi baskının etkili olduğunu aktardı.