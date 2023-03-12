BAE, IMF ve Dünya Bankası toplantılarının ev sahipliği adaylığından çekildi

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, "iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirmenin yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası alandaki gelişmeler" ele alındı.

Al Nahyan, Emir Temim ile görüşmesinde 2026 yılında gerçekleştirilecek IMF ve Dünya Bankası toplantılarının Katar'da düzenlenmesine destek verdiğini bu nedenle organizasyona ev sahipliği yapma adaylığından Katar lehine çekildiklerini ifade etti.

Katar Emiri ise "Kardeş BAE Devlet Başkanı'na, bu toplantılara ev sahipliği yapma konusunda Katar'a verdiği destekten ötürü teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.