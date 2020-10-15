BAE-İsrail anlaşması İsrail meclisinden geçti
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşme anlaşması İsrail meclisinde kabul edildi.
İsrail meclisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 13 Ağustos’ta varılan normalleşme anlaşmasını oy çokluğuyla kabul etti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, mecliste oylamaya sunulan anlaşmaya 120 milletvekilinden 80’inin evet, 13’ünün hayır oyu kullandığı belirtildi.
Haberde oturuma katılmayan milletvekili sayısı ise belirtilmedi.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden ve 15 milletvekilinden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku, daha önce yaptığı açıklamada, blokun söz konusu anlaşmaya hayır oyu kullanacağını bildirmişti.
Daha önce koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan blokun başkanı Eymen Avde ile cerrahi operasyon geçiren Cabir Asakile ise oylamaya katılamadı.