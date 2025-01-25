BAE-Lübnan ilişkilerinde yeni adım: Büyükelçilik açıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 3 yıldan fazla süre kapalı kalmasının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki büyükelçiliğinin yeniden açıldığını duyurdu.

BAE, bu adımın iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında atıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "BAE ile kardeş Lübnan arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında, BAE'nin Beyrut Büyükelçiliği resmi olarak görevine yeniden başladı." denildi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ömer eş-Şamisi de açıklamasında, büyükelçiliğin yeniden açılmasının, iki ülke arasındaki iş birliğini yeni boyutlara taşımada önemli bir adımı temsil ettiğini jbelirtti. Müsteşar ayrıca, bu adımın BAE'nin Lübnan'da istikrar ve kalkınmayı destekleme taahhüdünü yansıttığınıd da altını çizdi.

Hazırlıklar 13 Ocak'ta başladı

BAE Dışişleri Bakanlığı, 13 Ocak'ta BAE'nin Beyrut Büyükelçiliğini yeniden açma hazırlıkları kapsamında Lübnan'a heyet gönderildiği belirtmişti.

Abu Dabi yönetimi, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Ekim 2021'de Yemen ile ilgili Suudi Arabistan'ı eleştiren açıklamaları üzerine Beyrut'taki diplomatlarını geri çekmiş ve vatandaşlarının Lübnan'a seyahat etmelerini yasaklamıştı.