BAE resmi heyeti İsrail'e gidiyor
BAE resmi delegasyonu ilk resmi ziyaret için İsrail'e gidiyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi delegasyonunun ilk defa İsrail'e gideceği açıklandı.
İki ülke geçen ay İran'dan çekinmelerine rağmen ABD aracılığıyla yapılan mutabakatla ilişkileri normalleştirmeye başlamalarının ardından iş birliğini geliştirmek istiyor.
Uçuş rotası takibi yapan FlightRadar24 internet sitesine göre ABD yüksek rütbelilerinin eşlik ettiği BAE hükümet yetkililerini taşıyan Etihad Havayolları uçağı İsrail'in Ben-Gurion Havalimanına uçuyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn 15 Eylül'de İsrail'le resmi bağlar kurmak için anlaşmalar imzalamıştı.
BAE ve Bahreyn, Orta Doğu ülkelerinin İran'a karşı stratejik bir yeniden yapılanmaya girmesiyle 25 yıldır İsrail'le ilişki kurmak için adım atan ilk Arap devletleri olmuştu.
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Kaynak: Reuters