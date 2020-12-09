BAE: Sinopharm'ın COVID-19 aşısı yüzde 86 etkili

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çinli China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının son aşama klinik testlerdeki ara sonuçlara göre yüzde 86 etkili olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Sinopharm, testlerin detaylı verilerini henüz paylaşmadılar.

BAE'deki aşı testlerine 125 ülkeden 31 bin gönüllü katıldı.

Sinopharm ve Abu Dabi merkezli yapay zeka şirketi Group 42 ayrıca Mısır, Ürdün ve Bahreyn'de de aşı testleri gerçekleştirdiler.

Sinopharm aşısı, Çin'in devlet destekli China National Biotec Group (CNBG) şirketi ve Sinovac Biotech şirketi tarafından üretilen koronavirüs aşılarıyla beraber Çin'in en gelişmiş üçüncü deneysel koronavirüs aşısı olarak biliniyor.