BAE tavuk ve süt fiyatlarını kısıtlayacak

BAE Gıda ve Su Güvenliği Bakanı Mariam Almheiri, ülkenin tavuk ve süt fiyatlarına tavan fiyat kısıtlaması getirilebileceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) küresel gıda fiyatlarının son 6 yılın en yüksek düzeyine yükseldiğini açıklaması, ihtiyacı olan gıdaların yüzde 90’ının ithal eden BAE’de endişe yarattı.

Almheiri, konu üzerinde dikkatle çalıştıklarını ve kimi ayarlamalar yapılacağını söyledi.

Orta Doğu ve küresel ticaret için halihazırda köklü bir lojistik merkez olan BAE, gıda ve tarım teknolojisi için de önemli bir merkez olmayı hedefliyor. Laboratuvarda yetiştirilen veya hücre bazlı et üretimine olumlu yaklaşan ülke, bu tür ürünlerin satışına izin vermek için hangi düzenlemelerin gerekli olduğunu değerlendiriyor. Almheiri, ülkesinin yıl sonuna kadar gıda kaybını ve israfını yüzde 15 azaltmak ve 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi hedeflediğini açıkladı.