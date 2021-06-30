BAE ve İsrail, Abu Dabi'de ticari anlaşmalara imza attı

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Al Nahyan, normalleşmenin ardından Abu Dabi'yi ziyaret eden İsrailli ilk bakan olan Lapid ile görüştü. Al Nahyan ve Lapid, iki ülke arasında Eylül 2020'de imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşması doğrultusunda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

Lapid ve Al Nahyan, İsrail ile BAE arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik bir dizi ticari ve ekonomik anlaşmalar imzaladı.

Lapid'den Gazze saldırılarıyla ilgili BAE'ye 'övgü'

Öte yandan Lapid, heyetteki İsrailli gazetecilere Al Nahyan ile gerçekleştirdiği toplantıda Kudüs meselesinin gündeme gelmediğini söyledi.

Lapid, İsrail'in geçen ay Gazze'ye düzenlediği 11 gün süren saldırılarda BAE'nin tutumunun "övgüyü" hakkettiğini ve BAE'li yetkililerin durumunu anlayabildiğini savundu.