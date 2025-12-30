BAE, Yemen’deki güçlerini geri çekti

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun, BAE’den gelen iki gemiyle ayrılıkçılara için silah sevkiyatı yapıldığı gerekçesiyle Yemen’in liman kenti Mukalla’yı bombalamasının ardından ülkedeki güçlerini geri çekti. BAE Savunma Bakanlığı, Yemen’de 2019 yılında askeri varlığını sona erdirdikten sonra ülkede kalan tek güç olan terörle mücadele birimlerinin görevini gönüllü olarak sonlandırdığını açıkladı. BAE basını, kararın son gelişmelerin ardından yapılan kapsamlı bir değerlendirme sonucunda alındığını bildirdi.

Yemen, BAE ile savunma anlaşmasını iptal etmişti

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi, saldırının ardından ülkede 72 saat süreyle tüm limanlar ve geçiş noktaları için hava, deniz ve kara yasağı uygulanacağını belirtmiş ve 90 gün olağanüstü hal ilan etmişti. El-Alimi, "Birleşik Arap Emirlikleri ile Ortak Savunma Anlaşması işbu tarihten itibaren iptal edilmiştir" demişti.

El-Alimi, tüm Birleşik Arap Emirlikleri güçlerine 24 saat içinde ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuş, BAE’yi Yemen’de iç çatışmayı körüklemekle suçlamıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "Krallık, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri’nin attığı adımların son derece tehlikeli olduğunu kaydetmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

BAE’nin Fucayra Limanı’ndan gelen 2 gemi, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Ortak Kuvvetler Komutanlığı’ndan resmi izin almadan geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri Mukalla’ya girmişti. Gemilerin takip sistemlerini devre dışı bırakıldığı aktarılarak, gemilerin Hadramut ve Yemen’in doğusundaki Al-Mahra’da Güney Geçiş Konseyi güçlerini desteklemek için büyük miktarda silah ve savaş aracı indirdiği belirtilmişti. Koalisyon, güçleri de bu nedenle Mukalla’yı bombalamıştı.